Ben Cross, morto l’attore di Momenti di Gloria e di Star Trek di J.J. Abrams. Aveva 72 anni (Di mercoledì 19 agosto 2020) Bastano le prime note del brano di Vangelis – poi premio Oscar alla miglior colonna sonora – per ricordarsi della corsa sulla spiaggia più famosa della storia del cinema, quella di Momenti di Gloria. Ben Cross, l’attore che interpretò l’atleta Harold Abrahams, è morto nella sua abitazione a Vienna: Aveva 72 anni. Aveva finito da poco di girare The Devil’s Light, film della Lionsgate in cui interpreta il ruolo del Cardinale Matthews. A darne la notizia della morte la figlia Lauren, “profondamente addolorata” per la comparsa del “caro padre”, aggiungendo che era stato “malato per un po’“, ma Aveva avuto un “rapido declino nell’ultima ... Leggi su ilfattoquotidiano

Corriere : È morto Ben Cross, fu l’atleta ebreo Abrahams di «Momenti di Gloria» - SkyTG24 : Addio A Ben Cross, l'attore del film Momenti di Gloria - Enrico_Liano : RT @repubblica: È morto Ben Cross, l'atleta di 'Momenti di gloria' [aggiornamento delle 11:15] - marcov2 : RT @RepSpettacoli: È morto Ben Cross, l'atleta di 'Momenti di gloria' - TuttoQuaNews : RT @repubblica: È morto Ben Cross, l'atleta di 'Momenti di gloria' [aggiornamento delle 11:15] -