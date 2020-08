3. Giù il rapporto tra eletti e popolo (Di mercoledì 19 agosto 2020) La rappresentanza, eccoci al punto. Gli aspetti da valutare sono due. Il primo è il rapporto tra il numero degli abitanti e il numero dei parlamentari (deputati e senatori). Più è alto questo rapporto, meno i cittadini sono rappresentati, nel senso che un parlamentare deve rappresentare una fetta maggiore di «popolo». Allora facile capire perché negli ultimi cento anni i deputati siano sempre cresciuti, prendiamo come riferimento la legislatura del 1919 perché fu la prima in cui entrò in funzione … Continua L'articolo 3. Giù il rapporto tra eletti e popolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

