Vita in Diretta, Andrea Delogu punzecchia: “Sei pericoloso” (Di martedì 18 agosto 2020) Durante la puntata di oggi della Vita in Diretta Estate Andrea Delogu ha fatto un commento pungente a Marcello Masi. La complicità tra Andrea Delogu e Marcello Masi è uno dei punti forti dell’edizione estiva della Vita in Diretta. Durante la puntata di oggi l’inviato Giuseppe Di Tommaso si trovava a Fasano da dove ha mostrato ai telespettatori alcune specialità della zona. Una delle prelibatezze di cui ha parlato l’inviato è un particolare succo di frutta estratto dal fico d’India. Proprio mentre Di Tommaso parlava del frutto la Delogu ha fatto un commento pungente al collega conduttore, dicendo che anche lui come quei frutti è “tenero e pericoloso”. Il fico ... Leggi su bloglive

