Tutto quello che non sapete sul «Cagliari degli eroi» (Di martedì 18 agosto 2020) Si intitola Il Cagliari degli eroi – Il riscatto di una Nazione: dal tricolore alla Partita del Secolo il libro scritto dai giornalisti Giovanni Giacchi e Maurizio Verdenelli, con prefazione di Enrico Gaviano, appena pubblicato da Bookness.E' un «viaggio» sportivo dai giorni dello stadio Amsicora di Cagliari a quelli dell'Azteca a città del Messico: dal Cagliari «dei Miracoli» cioè, la squadra imbattibile che vinse lo scudetto 1969-70, la formazione che aveva ridato immagine ad una Nazione deturpata dalla piaga dei sequestri di persona, al mezzo miracolo dell' Italia che sfiorò a Mexico City il titolo mondiale. E' una storia di quegli eroi che ridiedero lustro e dignità a una Nazione, quella sarda.Una cavalcata omerica prima in ... Leggi su panorama

ClaMarchisio8 : Bello rivedervi! Grazie per tutto quello che hai fatto e dato per i colori ????? Buona fortuna per la tua nuova avven… - PescaraCalcio : ?? Grazie #Hugo. Grazie per tutto quello che hai fatto, dentro e fuori il rettangolo di gioco ?? Esempio per tutti ??… - LucaBizzarri : Se sei il Presidente del Consiglio questa foto non la fai. Non perché quello non sia un cazzaro (lo è, lo sono in t… - hsylespink : @Mika_467 Io parlo di sminuire il lavoro di Harry perché è lui che mi interessa, poi ovviamente non è giusto sminui… - peeakabu : ho bisogno di chiamare i miei amici per dirti com'è andata veramente o? Non tratto le persone come ruota di scorta… -

Ultime Notizie dalla rete : Tutto quello Inter-Shakhtar 5-0, le pagelle: Lautaro e Lukaku esagerati. Da Barella assist d’oro

6,5 Handanovic Una sola parata, ma straordinaria, sul colpo di testa ravvicinato di Junior Moraes. 7 Godin Dopo tanto penare è tornato quello dell’Atletico Madrid: sicuro, deciso, affidabile. Ha scalz ...

La via del "debito buono"

Tutte le risorse disponibili “sono state mobilizzate per ... Ma sono soprattutto la premessa per quello che Draghi dipinge come un sogno: “Un ministero del Tesoro comunitario la cui funzione nel ...

6,5 Handanovic Una sola parata, ma straordinaria, sul colpo di testa ravvicinato di Junior Moraes. 7 Godin Dopo tanto penare è tornato quello dell’Atletico Madrid: sicuro, deciso, affidabile. Ha scalz ...Tutte le risorse disponibili “sono state mobilizzate per ... Ma sono soprattutto la premessa per quello che Draghi dipinge come un sogno: “Un ministero del Tesoro comunitario la cui funzione nel ...