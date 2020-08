Traffico Roma del 18-08-2020 ore 19:30 (Di martedì 18 agosto 2020) Luceverde Roma Bentrovati dal redazione alle porte di Roma nord attenzione a un incidente segnalato sulla Roma-firenze tra Ponzano Romano-soratte Magliano Sabina verso Firenze in città nella zona di torricola finalmente riaperta via di torricola rimasta a lungo chiusa per un incendio tra via della Stazione di torricola e via Appia Antica a San Giovanni attenzione ai cambiamenti per la viabilità sul largo Brindisi via Taranto per lavori in corso sempre i possibili rallentamenti per lavori su via di Boccea altezza di via Pantan Monastero dove si circola a senso unico alternato sempre per lavori chiusa via Edmondo De Amicis il cosiddetto K2 Davide la Camilluccia scendere sino a viale dello Stadio Olimpico Per quanto riguarda il trasporto pubblico sulla metro B eur-magliana e Laurentina attivo un servizio ... Leggi su romadailynews

romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 18-08-2020 ore 19:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - TrafficoA : A1 - Ponzano Romano-Magliano Sabina - Traffico Bloccato A1 Firenze-Roma Traffico Bloccato tra Ponzano Romano e Magliano Sabina ... - CCISS_Ministero : A1 Firenze-Roma traffico bloccato causa incidente tra Svincolo Ponzano Romano-Soratte (Km 516) e A1 Svincolo Magli… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 18-08-2020 ore 19:15' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : Traffico Roma del 18-08-2020 ore 18:30: Luceverde Roma Buon pomeriggio Ben ritrovati all… -

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 18-08-2020 ore 11:30 RomaDailyNews Incendio vicino ai binari, treni bloccati sulla linea Roma-Latina-Formia

Ripercussioni anche sul traffico ferroviario per le linee FL7 e FL8 Roma – Formia/Nettuno. La tratta, fa sapere Ferrovie dello Stato, è stata sospesa tra Roma Casilina e Torricola con l’attivazione ...

Nanni Moretti sulla Vespa dopo 27 anni: Roma oggi ha smarrito il futuro

Sì, ci fecero effetto Nanni Moretti 27 anni fa e la Roma del suo «Caro diario»: Ostia, Garbatella, Spinaceto, finalmente non una cartolina plastificata, non l’ennesima piazza di Spagna. Uno sguardo su ...

Ripercussioni anche sul traffico ferroviario per le linee FL7 e FL8 Roma – Formia/Nettuno. La tratta, fa sapere Ferrovie dello Stato, è stata sospesa tra Roma Casilina e Torricola con l’attivazione ...Sì, ci fecero effetto Nanni Moretti 27 anni fa e la Roma del suo «Caro diario»: Ostia, Garbatella, Spinaceto, finalmente non una cartolina plastificata, non l’ennesima piazza di Spagna. Uno sguardo su ...