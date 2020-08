Soave: Vendemmia 2020 di qualità ma si selezionano i vigneti (Di martedì 18 agosto 2020) Ottima l’annata 2020 per il Soave. Preceduta da un inverno mite e siccitoso, il germogliamento è partito con sostanziale anticipo rispetto alla stagione precedente. I mesi di aprile e maggio sono stati perturbati e piovosi, e le basse temperature registrate hanno rallentato la corsa delle viti per arrivare alla fioritura in giugno in perfetto stato. I mesi estivi hanno registrato temperature senza estremi, ventilazione e un perfetto apporto idrico che hanno portato le vigne a essere rigogliose e sane, senza attacchi di peronospora o altre malattie. Un po’ più preoccupante è l’aumento di mal dell’esca e flavescenza dorata che è però costantemente monitorata dai tecnici delle “Sentinelle del Soave” che stanno effettuando interventi puntuali ed efficaci. Ci stiamo ... Leggi su winemag

PantheonVerona : La stagione vendemmiale alle porte si preannuncia ottima da un punto di vista sanitario. Molta selezione dei grappo… -

Ultime Notizie dalla rete : Soave Vendemmia Consorzio Vini Soave, vendemmia 2020 di qualità Daily Verona Network Vendemmia delle uve precoci al via

Per il Pinot la previsione è che vi sia un calo di produzione intorno al 15"20 per cento rispetto alla scorsa stagione, mentre per il Chardonnay è previsto un aumento di prodotto rispetto al 2019, att ...

Vendemmia, Coldiretti Veneto: il 17 si parte anche in Veneto

Padova, 10 ago. (askanews) - Qualche giorno ancora e il 17 agosto la vendemmia parte anche in Veneto. Questa è l'annata che si distingue per la reazione strategica dei produttori che recuperati i rita ...

Per il Pinot la previsione è che vi sia un calo di produzione intorno al 15"20 per cento rispetto alla scorsa stagione, mentre per il Chardonnay è previsto un aumento di prodotto rispetto al 2019, att ...Padova, 10 ago. (askanews) - Qualche giorno ancora e il 17 agosto la vendemmia parte anche in Veneto. Questa è l'annata che si distingue per la reazione strategica dei produttori che recuperati i rita ...