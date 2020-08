Siviglia-Inter, Lopetegui predica prudenza: “Servirà una partita perfetta, nerazzurri squadra esperta” (Di martedì 18 agosto 2020) Julien Lopetegui si proietta alla finale di Europa League tra il suo Siviglia e l'Inter.Il tecnico della compagine andalusa soddisfatto per il raggiungimento dell'ennesima finale europea della sua squadra, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni nel corso dell'Intervista rilasciata a SFC Radio."Dovremo fare una partita straordinaria. È un'avversaria di livello magnifico, una squadra fatta per giocare in Champions League, che ha chiuso la Serie A con un punto di ritardo dalla Juve. Ha giocatori magnifici e un allenatore esperto. Sappiamo bene quanto sono forti e dobbiamo prepararci al meglio. Parliamo di una squadra che ha un modo di giocare molto caratteristico, come tutte quelle di Conte. Non è facile che tanti giocatori di ... Leggi su mediagol

Inter : ?? | SIAMO IN FINALE!!! A Colonia andiamo noi!!! ?????? Venerdì 21 agosto ci aspetta il Siviglia: FORZA RAGAZZI,… - PIERPARDO : Non so se batterà #Siviglia (non è un dettaglio, ovvio). Ma intanto: 1 Sfogo #Conte era sincero (non si accontenta… - Eurosport_IT : INTER IN FINALEEE! ??????? Lautaro la apre, Lukaku la chiude e in rete anche D’Ambrosio: l’Inter do-mi-na e va in fin… - Mediagol : #Siviglia-#Inter, Lopetegui predica prudenza: “Servirà una partita perfetta, nerazzurri squadra esperta” - zazoomblog : Siviglia Lopetegui: «Contro l’Inter dovremo fare una partita straordinaria» - #Siviglia #Lopetegui: #«Contro -