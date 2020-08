Roma, positivi due giocatori della Primavera: stop alle attività di squadra (Di martedì 18 agosto 2020) Due giocatori della Primavera della Roma – durante una visita di controllo – sono risultati positivi ad un primo tampone per la rilevazione del Coronavirus. Lo rende noto la società. I due ragazzi sono in isolamento domiciliare e sono entrambi asintomatici. Nelle prossime ore i due giocatori verranno sottoposti ad un ulteriore controllo. Due giocatori della Primavera sono risultati positivi al test per la rilevazione del Covid-19. I due ragazzi, che si trovano in isolamento domiciliare, sono attualmente asintomatici e verranno sottoposti a un nuovo controllo nelle prossime ore. https://t.co/C2wFVdnzir — AS Roma (@OfficialASRoma) August ... Leggi su ilcorrieredellacitta

