Pavesini su stecco: semifreddo goloso (Di martedì 18 agosto 2020) I Pavesini su stecco un’idea sfiziosa da preparare, un semifreddo goloso preparato in monoporzioni; ricetta semplice e senza cottura. Un dolce fresco da realizzare per i pomeriggi d’estate, sembrano quasi dei gelatini, con questo dessert farete contenti grandi e piccoli. È una di quelle ricette che potreste coinvolgere anche i vostri bimbi, i quali si divertiranno un mondo a inserire lo stecco nella crema. Oltre a essere un dolce fresco e leggero, i Pavesini su stecco si preparano in un attimo. Bagnati in un po’ di caffè latte, farciti con una crema fredda di mascarpone e Nutella, poi glassati con cioccolato e infine decorati con vari tipi di topping, in più arricchiti da granella di mandorle e da farina di cocco. Un ... Leggi su notizieora

