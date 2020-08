Parma, il ds Carli si presenta: “Grande opportunità. Non vedo l’ora di iniziare” (Di martedì 18 agosto 2020) Una nuova era in casa Parma con l'arrivo di Marcello Carli come nuovo direttore sportivo. Dopo l'addio di Faggiano, ecco oggi l'annuncio del nuovo dirigente, nell'ultima stagione al Cagliari. Attraverso un comunicato ufficiale apparso sul sito ducale e sui canali social arrivano le parole del presidente crociato e del neo arrivato.Parma, Carli: "Grande opportunità. Non vedo l'ora di iniziare"caption id="attachment 1008665" align="alignnone" width="1024" Parma Carli (twitter Parma)/caption"Le sue competenze e qualità, insieme al suo entusiasmo rispecchiano la figura che stavamo cercando e ci hanno impressionato fin da subito.", ha dichiarato il Presidente del Parma Pietro Pizzarotti. "Siamo pienamente convinti che sia la ... Leggi su itasportpress

