Palinsesti Rai: programmazione Agosto 2020 (Di martedì 18 agosto 2020) Il mese di Agosto spesso significa una tv spenta, scarna di contenuti inediti ma ricca di repliche che, semmai ce ne fosse bisogno di ribadirlo, vengono raddoppiate proprio durante il periodo più rovente dell'anno. Sulle reti Rai con la conclusione del travagliato campionato di calcio, dopo la lunga interruzione dovuta all'aggravarsi dell'emergenza Covid, anche le trasmissioni calcistiche si prendono la pausa prima di una ripresa più tarda rispetto al calendario cui siamo abituati.Spostando l'attenzione sui prime time delle tre reti, tuttavia la Rai proseguirà la sua offerta d'intrattenimento in attesa del mese in cui la nuova stagione tv farà capolino. Scopriamo man mano quali sono le conferme e le novità per le tre reti generaliste in prime time avvertendo che la programmazione potrebbe subìre ... Leggi su blogo

Marco Liorni: i segreti di Reazione a Catena e l'appello alle ragazze

Il programma ha avuto grande successo. Confermato nei palinsesti Rai, prenderà il via il 12 settembre prossimo. Liorni è attualmente in onda sulla rete ammiraglia di Viale Mazzini con il game show ...

Autunno 2020, Rai 1 VS Canale 5: tutte le sfide sera per sera

Palinsesti svelati, sfide lanciate. L’autunno 2020 che attende Rai e Mediaset scalda, di fatto, già i motori, con Rai 1 e Canale 5 che affilano le armi per andare a contendersi il ‘trono’ di rete più ...

