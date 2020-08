Messi, futuro lontano dal Barcellona? Vari club pronti a sfidarsi (Di martedì 18 agosto 2020) Il futuro di Messi potrebbe essere lontano dal Barcellona dopo 20 anni passati in blaugrana. Vari club pronti a sfidarsi Vent’anni dopo il suo arrivo al Barcellona, Lionel Messi potrebbe salutare il club blaugrana, complice la rivoluzione interna in atto. Come spiega La Gazzetta dello Sport, la Pulce non ha deciso di rompere ma neppure di restare: tutto è in bilico e Vari club potrebbero provarci. L’argentino piace al Psg, che avrebbe la potenza economica per portarlo all’ombra della Tour Eiffel. Anche il City di Guardiola potrebbe puntare sull’attaccante per raggiungere la Champions. Attenzione anche all’Inter, che nonostante le ... Leggi su calcionews24

