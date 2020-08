Mercato Juventus, contatti avviati col club spagnolo: due addii in vista? (Di martedì 18 agosto 2020) Mercato Juventus – La Juventus adesso è alle prese con alcune cessioni: la strategia è chiarissima, vendere per comprare e per regalare ad Andrea Pirlo una rosa di spessore in vista della prossima stagione. Nei piani del club non rientrerebbero più due difensori: contatti avviati con un club spagnolo, doppia cessione in vista? Mercato Juve: doppia cessione in vista? contatti già avviati tra la Juve e il Valencia per Daniele Rugani. Secondo quanto riferito da Tuttosport, nelle ultime ore il club spagnolo è tornato a farsi vivo per il difensore centrale della ... Leggi su juvedipendenza

