Maria De Filippi svela il segreto di Costanzo: “Non perde una puntata di Chi l’ha Visto?” (Di martedì 18 agosto 2020) Maria De Filippi e Maurizio Costanzo formano, senza ombra di dubbio, una delle coppie più famose e apprezzate del mondo dello spettacolo. Entrambi, nonostante i numerosi fan, parlano raramente della loro vita, preferendo ignorare le richieste degli appassionati di gossip per occuparsi, perlopiù, di argomenti che riguardano il loro lavoro. La presentatrice, però, si è lasciata andare e ha svelato una passione segreta che riguarda il marito. La De Filippi, estremamente stimata per la grande professionalità che ha dimostrato alla guida di programmi televisivi di successo, ha recentemente raccontato alcuni dettagli della sua vita privata, rivelando il legame speciale che la lega al figlio Gabriele, il suo desiderio di diventare nonna e, soprattutto l’affetto per ... Leggi su dilei

zazoomblog : Maria De Filippi alla guida di Chi l’ha visto? La proposta c’è stata: “Carte false” - #Maria #Filippi #guida… - thevagabond : L'abuso che fanno oggi i cantanti della parola 'artista' mi fa morire. Picasso è un artista. Tu che hai partecipato… - mnnghhfgg : @lovelysophiet Perché i fans dei queen che devono fare, denunciare Maria De Filippi? Ahahah - seresererock : @_VeronicaG Come Damante e tutti gli altri... Maria De Filippi li inventa, il pubblico di Maria De Filippi li rende… - ilricciio : @sirwhitfield @thejumper_94 io che realizzo che quella nel video è maria De Filippi ?????? -