Mali, militari ammutinati: si teme un colpo di stato (Di martedì 18 agosto 2020) Dopo mesi di proteste e manifestazioni, c’è il timore di un colpo di stato in Mali. Nulla di certo si sa ancora sulle sorti del presidente Ibrahim Boubacar Keïta e del suo primo ministro, Boubou Cissè, ma potrebbero essere stati “arrestati” nel tardo pomeriggio di oggi – martedì 18 agosto – nella capitale Bamako da soldati in rivolta. Lo ha dichiarato uno dei leader dell’ammutinamento: “Possiamo dirvi che il presidente e il primo ministro sono sotto il nostro controllo. Li abbiamo arrestati a casa del presidente”, ha detto un soldato che ha chiesto l’anonimato. Le rivolte popolari, nate in seguito alle accuse di brogli alle ultime elezioni, sono state represse con la forza su ordine del presidente Keita, provocando la morte di una cinquantina di ... Leggi su tpi

