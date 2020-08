Lukashenko minaccia e sposta le truppe (Di martedì 18 agosto 2020) Al nono giorno di proteste e scioperi davvero nessuno sa come si concluderà la crisi in Bielorussia. Ieri Merkel e Putin si sono sentiti per telefono ma ognuno sembra essere rimasto sulle sue posizioni. La cancelliera tedesca ha chiesto nuove elezioni e la liberazione di tutti gli arrestati, Putin ha risposto di non gradire «le interferenze in un paese sovrano». L’ex candidata alla presidenza Svetlana Tikhanovskaya dopo essersi autoproclamata leader nazionale ha fatto un passo ulteriore creando una struttura che … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

Ultime Notizie dalla rete : Lukashenko minaccia Lukashenko minaccia e sposta le truppe | il manifesto Il Manifesto Bielorussia, ipotesi di governo transitorio tra scioperi e proteste

Il vecchio leone Lukashenko ha deciso di combattere la sua battaglia fino in fondo. Ieri ben sapendo che sarebbe stato fischiato è atterrato con l’elicottero alla fabbrica Mzkt di Minsk che produce tr ...

Lukashenko è tornato ad alzare la voce: ha parlato di «tentativo di golpe» e ha minacciato ancora le maniere forti. Le truppe bielorusse al confine occidentale dello Stato sono in piena allerta, ha ...

