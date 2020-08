L’infettivologo Matteo Bassetti: “Il Coronavirus oggi fa meno paura, un nuovo lock­down non servirebbe a nulla” (Di martedì 18 agosto 2020) Il Coronavirus “oggi fa meno paura e una nuova chiusura sarebbe davvero inutile.Con questo virus dovremo imparare a convivere, ma senza creare troppo allarmi­smo. La situazione sanitaria e ospedaliera è meno grave rispetto ai mesi del lockdo­wn.Le previsioni di crescita nessuno le confuta, ci sono i rientri dall’estero, dalle vacanze,l’aumento del numero dei tamponi effettuati.I con­tagi ovviamente cresceranno, ma è importante capire che contagio non significa malattia. Non stanno aumentando i ricoveri, che rappresentano l’unica vera emergenza“: lo ha scritto su Facebook Matteo Bassetti, direttore della Clinica di malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova. “Più di continuare a ... Leggi su meteoweb.eu

