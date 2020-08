Le chat dopo la festa-cluster a Porto Rotondo: "Rega, stiamocene per i fatti nostri" (Di martedì 18 agosto 2020) “stiamocene per gli affari nostri. Con le mascherine”. dopo la notizia del cluster di Covid-19 esploso a seguito di festa organizzata nei giorni scorsi in una discoteca di Porto Rotondo, in Sardegna, il timore del contagio corre tra le chat dei ragazzi in vacanza. Ad essere contagiati alcuni ragazzi provenienti dal quadrante Nord della Capitale.A riportare gli stralci delle conversazioni tra i giovani è il Corriere della Sera: “Rega io non me la sento di salire in paese. Voi?”. “Io no”. “Dici?”. “Alla fine effettivamente è grave”. “Evitiamo. stiamocene per gli affari nostri. Con le mascherine”. “Sì, ... Leggi su huffingtonpost

