La tenda da campeggio modulare che puoi usare in sei modi (Di martedì 18 agosto 2020) In campeggio il rispetto della natura è la priorità assoluta: ecco perché nasce Beluga, ultimo modello realizzato da Qaou, azienda francese che lega l’ideatore ed escursionista Nicolas Rodet e il suo figlio designer Antonin: una tenda che può essere utilizzata in sei modi differenti. Come tenda standard, appunto, ma anche come amaca con coperta, come telo, come tenda per proteggersi dal sole, doppia amaca per dormire e rilassarsi in coppia e pure come rifugio per ripararsi dalla pioggia (così da avere il rimedio a portata di mano per ogni condizione meteoreologica). Alta 125 cm e lunga 210 cm, la tenda conta su un gancio per appendere una lampada e ogni unità è prodotta con la plastica riciclata di circa 125 bottiglie e senza ... Leggi su wired

MilanoCitExpo : La tenda da campeggio modulare che puoi usare in sei modi #DipartimentoInnovazioneTecnologia - ChamAfter : RT @BehemotWoland: @HojohClo @consiglioamico La tenda persa in treno con notte all’aperto a Chamonix, il campeggio ad Amsterdam, la notte p… - BehemotWoland : @HojohClo @consiglioamico La tenda persa in treno con notte all’aperto a Chamonix, il campeggio ad Amsterdam, la no… - HojohClo : RT @loveandthecity_: 1999, partenza da Londra e poi il giro di Scozia e Irlanda. Venti giorni zaino in spalla fra treni, traghetti, ostelli… - LouisTo26533561 : Sto in campeggio con la tenda e sto schiattando dal caldo venitemi a prendere mi uccido -

Ultime Notizie dalla rete : tenda campeggio La tenda da campeggio modulare che puoi usare in sei modi Wired.it La tenda da campeggio modulare che puoi usare in sei modi

Realizzata in plastica riciclata, il kit completo costa 199 euro Alta 125 cm e lunga 210 cm, la tenda conta su un gancio per appendere una lampada e ogni unità è prodotta con la plastica riciclata di ...

Bivacchi abusivi a Campocecina, il sindaco: "Era come un rave". Troppo poco il personale per i controlli

Il racconto del campeggio abusivo di Ferragosto con pericolosi falò e sporcizia ovunque sui prati delle Apuane. Due denunciati dopo l'intervento della Forestale. Le guardie del Parco: «Siamo 4 per 20.

Realizzata in plastica riciclata, il kit completo costa 199 euro Alta 125 cm e lunga 210 cm, la tenda conta su un gancio per appendere una lampada e ogni unità è prodotta con la plastica riciclata di ...Il racconto del campeggio abusivo di Ferragosto con pericolosi falò e sporcizia ovunque sui prati delle Apuane. Due denunciati dopo l'intervento della Forestale. Le guardie del Parco: «Siamo 4 per 20.