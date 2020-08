Inzaghi: "Sogno un Benevento rompiscatole" (Di martedì 18 agosto 2020) ROMA - " Per salvarci servirà prepararsi al meglio e tirare fuori tutto quello che abbiamo ". Ha le idee chiare Filippo Inzaghi per la stagione alle porte che vedrà il suo Benevento di nuovo in Serie ... Leggi su corrieredellosport

sportli26181512 : Inzaghi: 'Sogno un Benevento rompiscatole': Il tecnico giallorosso dal ritiro austriaco di Seefeld: 'Sappiamo che s… - ilCogito : >> - Fiorentina - ilCogito : @Lombardiamia @perchetendenza @tuttosport Oggi: - infoitsport : Benevento, Rugani il sogno di Inzaghi per la difesa - andreatakeapill : Benevento, Rugani il sogno di Inzaghi per la difesa??????ma dai ?????? -