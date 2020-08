Golpe in corso in Mali: arrestati il presidente e il premier (Di martedì 18 agosto 2020) Un colpo di Stato è in corso in Mali, dove il presidente Keita e il premier sono stati arrestati. A confermarlo un portavoce del governo. Un ammutinamento – in corso dalle prime ore della giornata – è partito dalla base chiave di Kati, vicino alla capitale Bamako, il Golpe dei vertici militari arriva dopo una crisi politica durata settimane che ha visto manifestanti dell’opposizione scendere in piazza per chiedere le dimissioni del capo di Stato. «Il presidente Ibrahim Boubacar Keita e il premier Boubou Cisse sono sotto il nostro controllo», ha detto uno dei leader dei militari. Un altro funzionario dell’esercito ha detto che Keita e Cisse si trovano su un veicolo blindato diretto a ... Leggi su open.online

Golpe in Mali dove un gruppo di militari ha arrestato il presidente Ibrahim Boubacar Keita e il premier Boubou Cisse dopo una giornata convulsa in cui erano circolate notizie di un colpo di Stato in ...

ha espresso "il suo pieno sostegno agli sforzi di mediazione in corso da parte degli Stati dell'Africa occidentale" e ha condannato il tentativo di golpe. Diverse rappresentanze diplomatiche in Mali ...

ha espresso "il suo pieno sostegno agli sforzi di mediazione in corso da parte degli Stati dell'Africa occidentale" e ha condannato il tentativo di golpe. Diverse rappresentanze diplomatiche in Mali ...