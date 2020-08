"Gioele in braccio a Viviana. E il bambino non era ferito" (Di martedì 18 agosto 2020) Valentina Raffa Si fanno vivi i testimoni dell'incidente. Hanno visto la donna andarsene assieme al piccolo. I pm: attendibili «Gioele era in braccio alla madre quando lei ha scavalcato il guard-rail. Aveva gli occhi aperti, era in posizione verticale e non aveva ferite». Si sono fatti vivi i turisti settentrionali ricercati dalla procura di Patti dal 3 agosto in quanto testimoni oculari dell'allontanamento a piedi di Viviana Parisi con il figlio Gioele, di 4 anni, nell'area boschiva attorno all'A20 Messina-Palermo, a Caronia. La testimonianza è fondamentale e ritenuta attendibile dalla procura. Gioele, dunque, non è morto a seguito dell'incidente avuto da Viviana nella galleria Pizzo Turda impattando lateralmente contro un furgone dell'Anas durante ... Leggi su ilgiornale

