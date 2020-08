Fa dondolare la figlia neonata a testa in giù in un video, influencer finisce nei guai (Di martedì 18 agosto 2020) Ha preso la sua figlia , di appena un mese e mezzo, per una gamba, facendola dondolare ripetutamente a testa in giù . Il tutto per girare un video, poi pubblicato dai social, in cui spiegava: 'I ... Leggi su leggo

Lilly5713 : Fa dondolare la figlia neonata a testa in giù in un video, influencer finisce nei guai -

Ultime Notizie dalla rete : dondolare figlia Fa dondolare la figlia neonata a testa in giù in un video, influencer finisce nei guai Leggo.it Fa dondolare la figlia neonata a testa in giù in un video, influencer finisce nei guai

Ha preso la sua figlia, di appena un mese e mezzo, per una gamba, facendola dondolare ripetutamente a testa in giù. Il tutto per girare un video, poi pubblicato dai social, in cui spiegava: «I bambini ...

“007” a Campogalliano, se a raccontare Modena sono i suoi grandi scrittori

MODENA. Metti una sera ai giardini Ducali con i grandi autori modenesi. Da Edmondo Berselli a Barbara Baraldi fino Ugo Cornia passando da tanti altri. Metti che a “disposizione” del pubblico ci siamo ...

Ha preso la sua figlia, di appena un mese e mezzo, per una gamba, facendola dondolare ripetutamente a testa in giù. Il tutto per girare un video, poi pubblicato dai social, in cui spiegava: «I bambini ...MODENA. Metti una sera ai giardini Ducali con i grandi autori modenesi. Da Edmondo Berselli a Barbara Baraldi fino Ugo Cornia passando da tanti altri. Metti che a “disposizione” del pubblico ci siamo ...