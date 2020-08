Eliminate subito queste app: su Android possono essere pericolose (Di martedì 18 agosto 2020) L'ultimo report di White Ops ha avvertito gli utenti su queste 19 app da disinstallare Lo staff di White Ops ne ha individuate ben diciannove. Si tratta di app che, pubblicizzando soprattutto funzionalità di fotoritocco 'professionale', nascondevano al loro interno funzioni programmate per riempire il telefono dell'utente di pubblicità non richiesta. L'azienda che si occupa di strategie di bot mitigation, ovvero analisi … Leggi su it.mashable

