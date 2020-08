Conte raggiante: «Che coraggio la mia Inter!» – VIDEO (Di martedì 18 agosto 2020) Antonio Conte festeggia dopo la vittoria della sua Inter sullo Shakhtar, che vale la finale di Europa League. Le sue parole Una vittoria importantissima per l’Inter, che contro lo Shakthar ha dominato e ottenuto la finale di Europa League. Nel post gara, Antonio Conte è apparso raggiante: ecco le sue parole d’elogio al club. «C’è grande soddisfazione, ci deve essere per me per vedere la squadra esprimersi a questi livelli e rendere una partita sulla carta molto difficile con una squadra con giocatori forti è una grande soddisfazione. Che deriva anche dal fatto che i ragazzi credono in quello che facciamo, in quello che stiamo proponendo. Oggi abbiamo fatto un calcio molto coraggioso, andando a prendere alto lo Shakhtar. Abbiamo fatto una partita molto ... Leggi su calcionews24

infoitsport : Conte raggiante: 'Abbiamo reso lo Shakhtar meno forte' - Fantacalcio : Conte raggiante: 'Abbiamo reso lo Shakhtar meno forte' -

Ultime Notizie dalla rete : Conte raggiante Conte raggiante: "Abbiamo reso lo Shakhtar meno forte" Fantacalcio ® Conte raggiante: "Abbiamo reso lo Shakhtar meno forte"

Conte ha commentato così la vittoria dell'Inter e l'approdo alla finale: "Bisogna dire bravi ai ragazzi, abbiamo raggiunto la finale giocando contro una squadra forte e l'abbiamo resa meno forte. Non ...

Inter, Conte: "Sapevo che saremmo stati protagonisti"

Abbiamo fatto sembrare lo Shakhtar una squadra normale”. Antonio Conte abbraccia idealmente i suoi giocatori al termine della semifinale di Europa League contro lo Shakhtar, vinta con un eloquente 5-0 ...

Conte ha commentato così la vittoria dell'Inter e l'approdo alla finale: "Bisogna dire bravi ai ragazzi, abbiamo raggiunto la finale giocando contro una squadra forte e l'abbiamo resa meno forte. Non ...Abbiamo fatto sembrare lo Shakhtar una squadra normale”. Antonio Conte abbraccia idealmente i suoi giocatori al termine della semifinale di Europa League contro lo Shakhtar, vinta con un eloquente 5-0 ...