Challenger Todi 2020, Cecchinato supera in tre set Collarini e avanza nel tabellone (Di martedì 18 agosto 2020) Marco Cecchinato, al ritorno in campo dopo essere diventato papà, ottiene un bel successo nel primo turno del Challenger di Todi 2020, superando in tre set 6-3, 1-6, 6-3 l’argentino Andrea Collarini. L’azzurro inizia la partita nel migliore dei modi, mettendo a referto un immediato break nel secondo game, assicurandosi un vantaggio che riesce a mantenere sino al termine della frazione, anche se l’argentino sfiora più volte il contro-break nel quinto game. Nel secondo set non c’è storia: Collarini va avanti di un break e Marco non riesce a reagire, perdendo anche i tre game successi per un parziale di 5-0 a favore del sudamericano. Il tennista italiano realizza il punto della bandiera, ma il suo pensiero è già ... Leggi su sportface

