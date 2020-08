Banche e crisi da lockdown, "contrazione degli utili nel primo semestre 2020": l'analii del Centro studi Orietta Guerra (Di martedì 18 agosto 2020) L'analisi dei conti economici del primo semestre 2020 degli undici maggiori istituti di credito italiani evidenzia una contrazione complessiva dell'utile contabile pari a 6.584 milioni di euro rispetto allo stesso periodo del 2019. La riduzione è dovuta principalmente all'impatto degli oneri d'integrazione per il piano industriale e altre operazioni straordinarie di Unicredit e, per tutte le altre Banche, prevalentemente dalle maggiori rettifiche sui crediti a causa dell'aggiornamento dei modelli di valutazione delle attività finanziarie per il deterioramento dell'economia. Questi i dati elaborati dal Centro studi Orietta Guerra. ... Leggi su liberoquotidiano

