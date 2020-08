Arianna Virgolino non si arrende: “Ho il diritto di fare la poliziotta” (Di martedì 18 agosto 2020) L’agente Arianna Virgolino, sospesa per un tatuaggio già cancellato, si dice pronta a fare ricorso alla Corte europea. Un minuscolo tatuaggio a forma di cuore, peraltro già cancellato con il laser: questa la ragione per cui Arianna Virgolino, agente 31enne con un encomio del questore di Lodi sul curriculum si è vista allontanare dalla Polizia … L'articolo Arianna Virgolino non si arrende: “Ho il diritto di fare la poliziotta” proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

