‘Uomini e Donne Story’, il percorso di Giorgia Lucini e Manfredi Ferlicchia (Di lunedì 17 agosto 2020) Era una ragazzina di 19 anni, Giorgia Lucini, quando è approdata per la prima volta a Uomini e Donne. Attaccatissima dall’opinionista Tina Cipollari, la giovane di Nettuno era alla corte del bolognese Andrea Angelini, il tronista a cui diede il suo primo bacio proprio nel dating show di Maria De Filippi. Fu proprio questo il motivo di tante critiche, in quanto in molti non credevano che quella potesse essere per Giorgia davvero la prima esperienza. Nonostante la vicinanza col tronista, in quel caso per la Lucini nessun lieto fine, visto che le ha poi preferito la rivale Perla Cupini, la quale a sua volta ha rifilato ad Andrea un secco “no”, salvo poi frequentarlo per qualche tempo lontano dagli studi di Canale 5. Nel corso della stagione successiva del Trono Classico, la De ... Leggi su isaechia

