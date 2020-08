Umana Reyer Venezia, Austin Daye negativo ai tamponi, via libera per lui (Di lunedì 17 agosto 2020) L’Umana Reyer Venezia comunica che Austin Daye ha eseguito i due tamponi a completamento della quarantena: entrambi i test sono risultati negativi. Ora l’atleta seguirà l’iter per le visite di idoneità agonistica e successivamente sarà aggregato alla squadra. Di seguito la nota del club veneto: “Austin Daye ha eseguito i due tamponi a completamento della quarantena. Entrambi i test sono risultati negativi”. Leggi su sportface

