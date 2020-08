Turismo in Irpinia, Bochicchio (M5S): “Serve un’offerta pubblica stabile e coordinata” (Di lunedì 17 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – “L’Irpinia del ‘mordi e fuggi’! Non possiamo più consentirlo!”, così Carmen Bochicchio, candidata al Consiglio regionale della Campania per il MoVimento 5 Stelle. “Le considerazioni della Coldiretti a chiusura del weekend di ferragosto confermano, laddove ve ne fosse ancora bisogno, ciò che è evidente da anni e che, tuttavia, non ha ancora trovato una risposta da parte delle istituzioni preposte: il Turismo in provincia di Avellino si limita ad una ‘toccata e fuga’ anziché rappresentare la chiave di volta per la valorizzazione delle nostre bellezze ed eccellenze. Ciò che manca è la capacità di coordinare a livello pubblico l’offerta che i territori possono esprimere in ... Leggi su anteprima24

MorraDeSanctis : #MorraDeSactis la mostra pittorica #Hirpusinfabula L’arte ai tempi del #lupo #Irpinia #Avellino #Campania #Turismo - rafvlad : Crinos espone a #MorraDeSactis la mostra pittorica #Hirpusinfabula dal #16agosto2020 L’arte ai tempi del #lupo… - MorraDeSanctis : #MorraDeSactis la mostra pittorica #Hirpusinfabula L’arte ai tempi del #lupo #Irpinia #Avellino #Campania #Turismo - CarmenBochi : In diretta con @CammaranoM5S per parlare di rilancio delle aree interne della Campania tra agricoltura e turismo.… - ilCiriaco : #Irpinia Regionali, Puopolo: in campo per rilanciare l’Irpinia con turismo e agricoltura. De Luca? Cinque anni di n… -

Ultime Notizie dalla rete : Turismo Irpinia Turismo in Irpinia, Bochicchio (M5S): "Serve un'offerta pubblica stabile e coordinata" anteprima24.it Coldiretti: In Campania ad agosto boom degli agriturismi nonostante l’assenza di stranieri

Il 2020 sarà ricordato come un anno spartiacque per il movimento agrituristico in Campania, nel male e nel bene. Dopo i primi dati positivi alla fine del lockdown – segnalano Coldiretti e Terranostra ...

Covid e vacanze, è boom di richieste per gli agriturismi anche per le aree interne

Il 2020 sarà ricordato come un anno spartiacque per il movimento agrituristico in Campania, nel male e nel bene. Dopo i primi dati positivi alla fine del lockdown – segnalano Coldiretti e Terranostra ...

Il 2020 sarà ricordato come un anno spartiacque per il movimento agrituristico in Campania, nel male e nel bene. Dopo i primi dati positivi alla fine del lockdown – segnalano Coldiretti e Terranostra ...Il 2020 sarà ricordato come un anno spartiacque per il movimento agrituristico in Campania, nel male e nel bene. Dopo i primi dati positivi alla fine del lockdown – segnalano Coldiretti e Terranostra ...