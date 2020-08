Tudor Juve, via libera dall’Hajduk Spalato: il croato sempre più vicino ai bianconeri (Di lunedì 17 agosto 2020) Igor Tudor presto sarà nello staff di Andrea Pirlo: il croato avrebbe trovato l’accordo con l’Hajduk Spalato che lo libererà Igor Tudor è sempre più vicino al suo ritorno alla Juventus: il tecnico croato entrerà a far parte dello staff di Andrea Pirlo, occupandosi della fase difensiva dei bianconeri. Secondo quanto riportato da Sky Sport, Tudor avrebbe ricevuto il via libera dall’Hajduk Spalato (club che allena attualmente) per approdare alla Juventus e riabbracciare i colori bianconeri dopo la bellissima esperienza da calciatore. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

romeoagresti : Semaforo verde dall’Hajduk Spalato: #Tudor farà parte dello staff di Pirlo alla #Juve // Green light from Hajduk Sp… - forumJuventus : Igor Tudor sarà nello staff di Pirlo alla Juve (via Di Marzio) - forumJuventus : C'è anche il via libera dell'’Hajduk Spalato: Tudor pronto a raggiungere Pirlo alla Juve ? - SPalermo91 : RT @jason05_: GDM: Dopo l'arrivo di Tudor la Juve continuerà a lavorare per le uscite. Uno di questi è Douglas Costa, i suoi agenti stanno… - realmeth37 : RT @CavBianconero: #Tudor torna alla Juve nello staff di #Pirlo e il pensiero, inevitabilmente, vola ???? -