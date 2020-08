Polizia, Nocera: sequestrate piante di canapa coltivate (Di lunedì 17 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNella mattinata odierna gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Nocera hanno deferito all’Autorità Giudiziaria, per il reato di coltivazione di piante di canapa indiana, un uomo, B.G., nocerino del 1967. In particolare, all’interno di un piccolo appezzamento di terra con annessa serra, gli agenti della Sezione Anticrimine del Commissariato hanno accertato che l’uomo sopra indicato coltivava piante di canapa indiana. La Squadra Investigativa del Commissariato di Nocera, a seguito di un controllo, ha rinvenuto quattro piante di canapa indiana, che sono state sottoposte a sequestro dagli agenti. L’uomo è ... Leggi su anteprima24

Coltivava piante di marijuana in casa, è stato beccato dalla polizia del commissariato durante un blitz A Nocera Inferiore.