Nella Death Valley il termometro segna 54.4°C, record da oltre un secolo (Di lunedì 17 agosto 2020) Caldo torrido in California questo fine settimana dove Nella Death Valley si sono superati i 54,4 gradi, la temperatura più alta dal 1913. Lo riporta il Los Angeles Times.Intanto a tutti gli abitanti della California è stato chiesto di risparmiare energia tra le 15 e le 22 almeno fino a mercoledì. In particolare l’ente dell’energia ha chiesto di tenere l’aria condizionata sui 25 gradi, usare i ventilatori quando possibile, spegnere tutte le luci non necessarie, staccare le prese elettriche e scollegare tutti i dispositivi.Il record storico della Death Valley, secondo la World Meteorological Organization, è di 56,7 gradi centigradi, registrato il 10 luglio 2013 a Greenland Ranch, considerato il dato più alto sulla superficie del ... Leggi su huffingtonpost

