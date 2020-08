MotoGp – Si corre ancora in Austria: ORARI e DIRETTE TV del Gp di Stiria (Di lunedì 17 agosto 2020) Dopo un weekend di ferragosto di fuoco, con le gare di MotoGp e Formula 1 ad intrattenere tutti gli appassionati in vacanza, adesso tutta l’attenzione di concentrerà solo sulle due ruote, con il secondo appuntamento consecutivo in Austria. Dopo la gara di ieri al Red Bull Ring, caratterizzata dalla vittoria di Dovizioso e dallo spaventoso incidente di Zarco e Morbidelli, i piloti tornano sul circuito Austriaco per il Gp di Stiria, che sarà trasmesso in diretta in esclusiva sui canali Sky e Dazn (Guarda il GP di Stiria live su DAZN). In chiaro, su Tv8, saranno mandate in onda le qualifiche e le gare di tutte e tre le categorie, ma in differit, con una sintesi delle qualifiche, sabato alle 15.30 e le gare di Moto3, Moto2 e MotoGp rispettivamente alla 14.05, ... Leggi su sportfair

Ultime Notizie dalla rete : MotoGp corre MotoGP, GP Stiria 2020: programma, orari e tv. Si corre di nuovo a Zeltweg OA Sport Paura sulla Motogp, feriti e accuse al veleno. Rossi e Dovizioso: mai avuto così tanta paura

Morbidelli salvo per miracolo accusa Zarco: un mezzo assassino. Alla fine vince il ducatista davanti a Mir e Miller, quinto Vale SPIELBERG. «Non ho mai avuto una paura così in tutta la mia carriera».

Aleix Espargarò contro Johann Zarco: “Mi chiedo perchè…?”

Aleix Espargarò critica la manovra di Johann Zarco al Red Bull Ring: “Poteva essere uno dei peggiori giorni in MotoGP”. Il pilota ufficiale Aprilia Aleix Espargaró non si tira indietro quando bisogna ...

