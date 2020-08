Magenta, una Fiera di San Rocco in versione alternativa (Di lunedì 17 agosto 2020) Magenta, 17 agosto 2020 - Niente Fiera di San Rocco e le bancarelle si trasferiscono alla Cascina Bullona. Un 16 agosto totalmente differente rispetto agli anni scorsi quello dei magentini. A causa ... Leggi su ilgiorno

Per chi, in questo inedito agosto, ancora non avesse messo piede nei musei provando il piacere di visite quasi «in esclusiva», girando fra sale che sembrano aperte apposta, e per di più spesso a ingre ...Magenta, 17 agosto 2020 - Niente fiera di San Rocco e le bancarelle si trasferiscono alla Cascina Bullona. Un 16 agosto totalmente differente rispetto agli anni scorsi quello dei magentini. A causa de ...