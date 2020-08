Lucescu: «Lo Shakhtar è superiore all’Inter. Il match si deciderà a centrocampo» (Di lunedì 17 agosto 2020) Mircea Lucescu, ex allenatore di Inter e Shakhtar Donetsk, ha parlato sulle pagine della Gazzetta dello Sport Mircea Lucescu, ex allenatore di Inter e Shakhtar Donetsk, ha parlato sulle pagine della Gazzetta dello Sport. Le sue parole. FAVORITA – «Ancora Shakhtar, al momento è superiore all’Inter. Giocano da tanto insieme, hanno esperienza europea e sanno sempre cosa fare». PARTITA – «Come sarà il match? Due squadre diverse. L’Inter si basa sull’organizzazione difensiva e sulle qualità individuali, recupera e verticalizza, lo Shakhtar è votato al controllo della manovra e all’interno del collettivo esalta i suoi talenti. In questi anni, anche con me, ha perfezionato il gioco ... Leggi su calcionews24

FcInterNewsit : Lucescu: 'Shakhtar più esperto e rodato dell'Inter, ma Lukaku può essere un problema per gli ucraini' - juanctamayo : RT @Gazzetta_it: #InterShakhtar #Lucescu: “Lo #ShakhtarDonetsk, i brasiliani, dove si decide la sfida con l’#Inter, #Pirlo... vi dico tutto… - sportli26181512 : Lucescu: “Lo Shakhtar, i brasiliani, dove si decide la sfida con l’Inter, Pirlo... vi dico tutto”: Lucescu: “Lo Sha… - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: #InterShakhtar #Lucescu: “Lo #ShakhtarDonetsk, i brasiliani, dove si decide la sfida con l’#Inter, #Pirlo... vi dico tutto… - Gazzetta_it : #InterShakhtar #Lucescu: “Lo #ShakhtarDonetsk, i brasiliani, dove si decide la sfida con l’#Inter, #Pirlo... vi dic… -