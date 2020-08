Lombardi, Lega Giovani,: 'Discoteche chiuse, i ragazzi devono potersi divertire in sicurezza' (Di lunedì 17 agosto 2020) Dopo la decisione del governo di chiudere le Discoteche ed i locali notturni, si sono sollevate notevoli polemiche, tra le quali quella della referente della Lega Giovani Amanda Lombardi, che prende ... Leggi su lagazzettadelserchio

LiaQuartapelle : Ancora una volta, è più organizzato il Lazio di @nzingaretti rispetto alla Lombardia governata dalla Lega. Non è p… - cesarebrogi1 : RT @FBigliardo: @Marcogatti1986 @007Vincentxxx @erretti42 @Sabina1956 @Bulla_Adriano @cesarebrogi1 @Elodiedipa @EnricoVI2 @MPenikas Quando… - john33854028 : @ilpaziente68 @abandreabartoli @AugustoMinzolin Io vorrei un altro leader per la Lega..basta lombardi. ...vogliamo… - d_antrassi : RT @LiaQuartapelle: Ancora una volta, è più organizzato il Lazio di @nzingaretti rispetto alla Lombardia governata dalla Lega. Non è possi… - FBigliardo : @Marcogatti1986 @007Vincentxxx @erretti42 @Sabina1956 @Bulla_Adriano @cesarebrogi1 @Elodiedipa @EnricoVI2 @MPenikas… -

Ultime Notizie dalla rete : Lombardi Lega Travolta da treno, Lega: Fs e governo non investono in Lombardia askanews Messi all’Inter non più solo sogno dopo l’umiliazione del Barça in Champions

Il Barcellona è stato eliminato nel peggior modo possibile dagli ottavi di Champions League per mano del Bayern, subendo 8 reti e segnandone solo 2, di cui un autogol. L’umiliazione in casa catalana è ...

Monza e Brianza: posti in diminuzione, costi e rette in aumento. Case di riposo in difficoltà. Lo spettro delle multinazionali

L’allarme dei sindacati per le Rsa brianzole. Beppe Saronni (Cisl): «Se guardiamo al futuro sappiamo che le prossime generazioni saranno composte da un numero sempre minore di figli, con stipendi più ...

Il Barcellona è stato eliminato nel peggior modo possibile dagli ottavi di Champions League per mano del Bayern, subendo 8 reti e segnandone solo 2, di cui un autogol. L’umiliazione in casa catalana è ...L’allarme dei sindacati per le Rsa brianzole. Beppe Saronni (Cisl): «Se guardiamo al futuro sappiamo che le prossime generazioni saranno composte da un numero sempre minore di figli, con stipendi più ...