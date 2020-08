Lautaro: «Abbiamo dimostrato che l’Inter è pronta a giocarsi grandi cose» (Di lunedì 17 agosto 2020) Lautaro Martinez ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la bellissima vittoria dell’Inter contro lo Shakhtar Donetsk Lautaro Martinez ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro lo Shakhtar Donetsk. Le sue parole. MATCH – «È una notte incredibile, che Abbiamo sognato. Era da tanto tempo che non giocavo una partita del genere, Abbiamo dimostrato che l’Inter è pronta per giocarsi per grandi cose. Significa molto per me, c’è stato un momento in cui non sono stato ai miei livelli, ora sono molto contento per il presente della squadra che sta crescendo e sta mostrando qualità». LIVELLO PERSONALE – «Sono contento a livello personale perchè ... Leggi su calcionews24

Ultime Notizie dalla rete : Lautaro Abbiamo Lautaro: “Notte indimenticabile. Abbiamo dimostrato che l’Inter è pronta per grandi cose” fcinter1908 Europa League 2020: l’Inter travolge lo Shakhtar Donetsk per 5-0! Doppiette di Lautaro e Lukaku, Conte è in finale!

Europa League: Inter in finale! Shakhtar Donetsk umiliato 5-0

La finale si gioca venerdì 21 agosto alle ore 21. L'Inter ha umiliato lo Shakhtar Donetsk nella seconda semifinale di Europa League andata in scena questa sera alla Merkur Spiel-Arena di Düsseldorf. I ...

