La7 e l'estate con gli stessi film. I record di Sordi e Senti chi parla (Di lunedì 17 agosto 2020) Riusciranno i nostri eroi a ritrovare l’amico misteriosamente scomparso in Africa? La7 lo sta domandando insistentemente ai suoi spettatori, che oramai conoscono a memoria la risposta: sì, ma poi Oreste decide di rimanere con la sua tribù.In occasione del centenario della nascita di Alberto Sordi, la rete di Andrea Salerno sta riproponendo la pellicola con una notevole insistenza. Ben tre sono stati infatti i passaggi televisivi fino ad oggi, inaugurati il 15 giugno nella fascia preserale (1,3% di share) e ribaditi il 29 luglio in prima serata (2,4%) e nel pomeriggio del 2 agosto (1,9% di share). pubblicato su TVBlog.it 17 agosto 2020 14:41. Leggi su blogo

iasius_1 : RT @La7tv: #coffeebreak Pedullà: 'Lo slogan dell'estate 2020 è stato: non c'è covid. È uno slogan sbagliato' - toysblogit : La7 e l'estate con gli stessi film. I record di Sordi e Senti chi parla - luisa_chiari : RT @La7tv: #coffeebreak Pedullà: 'Lo slogan dell'estate 2020 è stato: non c'è covid. È uno slogan sbagliato' - MaxLandra : RT @La7tv: #coffeebreak Pedullà: 'Lo slogan dell'estate 2020 è stato: non c'è covid. È uno slogan sbagliato' - La7tv : #coffeebreak Pedullà: 'Lo slogan dell'estate 2020 è stato: non c'è covid. È uno slogan sbagliato' -

Ultime Notizie dalla rete : La7 estate Pedullà: "Lo slogan dell'estate 2020 è stato: non c'è Covid" La7 Riforma pensioni/ Richetti (Azione): “Pd critica Quota 100 ma la vota in Manovra”

Intervenendo ad Omnibus Estate su La7, il senatore di Azione Matteo Richetti lancia una dura reprimenda al suo ex partito, il Pd, sul tema pensioni e su tutte le altre “proposte di riforma” formulate ...

Ascolti tv 16 agosto: serata vinta da Non dirlo al mio capo 2, flop Council of dads

Gli ascolti tv della prima serata di domenica premiano ancora la fiction di Rai Uno Non dirlo al mio capo 2, male la nuova serie di Canale 5 Council of Dads, risultato però piuttosto prevedibile. Prim ...

Intervenendo ad Omnibus Estate su La7, il senatore di Azione Matteo Richetti lancia una dura reprimenda al suo ex partito, il Pd, sul tema pensioni e su tutte le altre “proposte di riforma” formulate ...Gli ascolti tv della prima serata di domenica premiano ancora la fiction di Rai Uno Non dirlo al mio capo 2, male la nuova serie di Canale 5 Council of Dads, risultato però piuttosto prevedibile. Prim ...