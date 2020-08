La strada impervia di un nuovo Libano (Di lunedì 17 agosto 2020) Martedì 4 agosto il porto di Beirut è stato colpito da una spaventosa esplosione, paragonata dal governatore di Beirut Marwan Abboud a quella di Hiroshima. L’esplosione ha distrutto buona parte della città e del porto, ad oggi sono 171 i morti e oltre 7000 feriti, l’onda d’urto ha distrutto case, ospedali e uffici governativi. Nei quartieri di Hamra, Achrafieh, Badaro and Hamzieh, tra i più importanti di Beirut, si contano circa 300.000 persone senza casa. La violenza dell’esplosione è stata tale che gli esperti l’hanno classificata come la terza per potenza devastatrice, paragonabile agli effetti alla bomba atomica tattica B61-12 della NATO. Il blast ha provocato un terremoto di magnitudo 3.5, sentito anche a Cipro ad oltre 200 km di distanza. La causa della devastante onda d’urto è stata l’esplosione ... Leggi su huffingtonpost

Martedì 4 agosto il porto di Beirut è stato colpito da una spaventosa esplosione, paragonata dal governatore di Beirut Marwan Abboud a quella di Hiroshima. L’esplosione ha distrutto buona parte della ...

