La genialata della sanificazione delle spiagge ora COVID-free a Messina (no, non è vero) (Di lunedì 17 agosto 2020) A Messina hanno avuto un’idea geniale: perché non sanificare le spiagge per renderle COVID-free? E così gli operatori della partecipata Messina Servizi bardati come in Chernobyl si sono messi a irrorare la sabbia con una misteriosa sostanza. Il tutto con la pubblicità del sindaco sui social: L’impegno profuso non è poco. Ben 20 squadre per quattro ore ogni giorno. Ma non c’è tanto da andare orgogliosi per l’operazione spiagge COVID-free. Gli operatori infatti compiranno un’azione completamente inutile. I motivi sono almeno due. Il primo è che la sabbia non trasmette il virus: Il coronavirus si trasmette con la sabbia? «No, non è dimostrato né ... Leggi su nextquotidiano

A Messina hanno avuto un'idea geniale: perché non sanificare le spiagge per renderle Covid-free? E così gli operatori della partecipata Messina Servizi bardati come in Chernobyl si sono messi a irrora ...

Da piccolo i miei mi raccontavano la storia di Marietta la contadina che, avuta in regalo una ricottina da un pastore, la chiuse in un cesto che si mise in testa come si usava un tempo. Nel viaggio ve ...

Da piccolo i miei mi raccontavano la storia di Marietta la contadina che, avuta in regalo una ricottina da un pastore, la chiuse in un cesto che si mise in testa come si usava un tempo. Nel viaggio ve ...