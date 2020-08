Klopp sorprende tutti: «Nel 2024 mi prendo un anno libero o mi ritiro» (Di lunedì 17 agosto 2020) Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, ha parlato del suo futuro al termine del proprio contratto in un’intervista a Sportbuzzer Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, ha rilasciato un’intervista al sito tedesco Sportbuzzer in cui parlato del futuro della propria squadra e di quello personale dopo la scadenza di contratto con i Reds. Ecco le sue parole: FUTURO – «Per il futuro prevedo un sacco di cose: non vogliamo solo difendere i titoli, ma vincerne di nuovi. Abbiamo appena iniziato a vincere». anno libero – «Cosa farò alla scadenza del mio contratto nel 2024? Mi prenderò un anno libero, poi mi chiederò se mi manca il calcio. Se capirò che non mi manca, terminerà la vita dello Jurgen ... Leggi su calcionews24

