Galli: 'Danni all'economia? I contagi di Ferragosto ci costeranno di più' (Di lunedì 17 agosto 2020) 'Aprire le discoteche non è stata certo un'idea né opportuna, né brillante, e sarebbe stato opportuno che chi di dovere lo avesse stabilito con chiarezza, senza consentire deroghe' mette in guardia ... Leggi su leggo

francang1950 : RT @ilmessaggeroit: #discoteche chiuse, Galli: «Danni all'economia? I #contagi di #ferragosto ci costeranno di più» - Snoopy16466 : RT @_DAGOSPIA_: IL VIROLOGO MASSIMO GALLI: DANNI ALL'ECONOMIA? I CONTAGI DI FERRAGOSTO CI COSTERANNO DI PIÙ - Informazioneli5 : RT @ilmessaggeroit: #discoteche chiuse, Galli: «Danni all'economia? I #contagi di #ferragosto ci costeranno di più» - LilloSferio : RT @ilmessaggeroit: #discoteche chiuse, Galli: «Danni all'economia? I #contagi di #ferragosto ci costeranno di più» - angeloghinelli : RT @_DAGOSPIA_: IL VIROLOGO MASSIMO GALLI: DANNI ALL'ECONOMIA? I CONTAGI DI FERRAGOSTO CI COSTERANNO DI PIÙ -

Ultime Notizie dalla rete : Galli Danni

Il Messaggero

«Aprire le discoteche non è stata certo un'idea né opportuna, né brillante, e sarebbe stato opportuno che chi di dovere lo avesse stabilito con chiarezza, senza consentire deroghe» mette in guardia Ma ...«Serve la capacità di identificare precocemente i nuovi focolai e i nuovi casi, e poi non bisogna permettere che il virus possa circolare in una certa area geografica per un certo numero di giorni sen ...