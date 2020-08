Discoteche, la nostra libertà va all’inferno (Di lunedì 17 agosto 2020) 00:00 Difendere le Discoteche non è tanto per loro, ma per un principio di libertà. 03:25 La strumentalizzazione della storia della bambina di 5 anni intubata... 04:50 Intanto i numeri dicono altro... 06:20 Toc toc: Forza Italia svegliati invece di concordare con questa folle mossa del governo. 08:30 Da leggere l'intervista del governatore Giovanni Toti. 09:50 Mentre Linus dice che le Discoteche non dovevano essere riaperte. 10:44 Daniele Capezzone scrive sulla Verità l'unico vero articolo della giornata... 12:35 L'incognita regionali con l'alleanza Pd-5 Stelle con Aldo Cazzullo che rispolvera tutto quello che i democratici dicevano dei grillini. Mentre Ezio Mauro celebra l'alleanza... 14:00 Mario Draghi a Comunione e Liberazione...L'articolo Discoteche, la nostra libertà va ... Leggi su nicolaporro

1. Sospensione delle attività del ballo, all'aperto e al chiuso, che abbiano luogo in discoteche e in ogni altro spazio aperto al pubblico. 2. Obbligo di mascherina anche all'aperto dalle 18 alle 6 ne ...

