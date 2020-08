Cossiga, quello che avrebbe fatto piazza pulita al Csm (Di lunedì 17 agosto 2020) Francesco Cossiga è stato il capostipite dei tanti rottamatori che hanno tentato inutilmente di imitarlo, da Bossi a Grillo. Manca perché siamo circondati da guastatori e da Don Abbondio, senza palle, preparazione e coerenza. Il giorno dopo il sequestro di Moro, Cossiga mi disse che comunque sarebbe finita, anche se fosse riuscito a liberarlo, lui si sarebbe dimesso. Chapeau! Profondità di pensiero, frutto di una cultura sterminata e, come ministro dell'Interno, una conoscenza perfetta degli apparati di sicurezza, non solo italiani ma soprattutto israeliani ed inglesi, i migliori del mondo. E una visione sul futuro che andava oltre il suo mandato. Sullo scandalo del Csm Cossiga direbbe e farebbe quello che aveva già fatto: mandare i carabinieri e fare piazza ... Leggi su nicolaporro

Ultime Notizie dalla rete : Cossiga quello Cossiga, quello che avrebbe fatto piazza pulita al Csm Nicola Porro La figlia di Cossiga: «Moro? Mio padre di notte diceva: sono stato io a ucciderlo»

Oggi ricorrono i dieci anni della morte di Francesco Cossiga. Per ricordare il presidente emerito, ecco un’intervista a sua figlia Anna Maria. Signora Cossiga, poco prima di morire suo padre confessò ...

Francesco Cossiga non era come gli altri

Mancavano venti minuti alle 19 del 25 aprile del 1992 quando Francesco Cossiga iniziò il discorso con cui annunciava le sue dimissioni da presidente della Repubblica. In diretta e a reti unificate, co ...

