Coronavirus, aumentano i ricoveri in ospedale e in terapia intensiva. E i test rapidi già danno i primi frutti (Di lunedì 17 agosto 2020) Sono 320 i nuovi positivi al Coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia, portando il totale di persone che hanno contratto il virus dall'inizio della pandemia a 254.235. Arriva puntuale il quotidiano bollettino del ministero della Salute che parla di un totale degli attualmente positivi di 14.867 (+134 rispetto ieri). Degli attualmente positivi 810 sono ricoverati con sintomi, ieri erano 787, con un aumento quindi di 23 ricoveri; 58 sono in terapia intensiva più due rispetto a ieri; 13.999 sono in isolamento domiciliare.. Sono 4 i nuovi decessi (come ieri) per un totale di 35.400 da inizio pandemia. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 203.968, 186 in più rispetto a ieri.Intanto, è stato individuato con i test rapidi all`aeroporto di Fiumicino un ... Leggi su ilfogliettone

