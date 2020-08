“Come ti viene in mente?!”. Ilary Blasi inondata di insulti, il suo gesto fa infuriare tutti (Di lunedì 17 agosto 2020) Momento decisamente no per Ilary Blasi, costretta nelle scorse ore a fare i conti con critiche sferzanti a causa di un’immagine postata sui social network. Probabilmente il suo intento era quello di scherzare e di sdrammatizzare la situazione, ma il suo gesto non è assolutamente stato accolto con favore da parte dei suoi follower, che l’hanno quindi attaccata. Da oggi è in vigore la nuova ordinanza del ministro della Salute, Roberto Speranza, che vieta il ballo all’interno delle discoteche. La decisione è stata assunta per cercare di contenere la diffusione dell’emergenza sanitaria, che sta nuovamente preoccupando l’Italia. Ilary ha deciso di pubblicare una foto su Instagram che la ritrae in un locale che non è stato identificato, mentre scende le scale dello ... Leggi su caffeinamagazine

AlbertoBagnai : Vuceversa, nella situazione attuale chi vuole preservare il sistema ha tutto l’interesse a non mandarci al voto il… - AlbertoBagnai : Qui, fra un “ogghèi” e l’altro, il ministro sembra dire che il minore viene affidato ai genitori:… - CottarelliCPI : La piattaforma Rousseau viene oggi usata per decidere se Virginia Raggi potrà correre come sindaco di Roma in barba… - yeonjun_gdrkpop : RT @kmoon98_gdrkpop: porca troia yeonjun fai paura ma non in senso negativo wow non so esprimermi prendila come viene - exver01 : RT @anomalyblake: Gaia Bianchi già da tempo è #GaiaBianchiisOverParty da quando ha violato la quarantena per farsi una scopata, non so come… -

Ultime Notizie dalla rete : “Come viene Le aule senza distanze spaventano la scuola: “C’è rischio contagio" Rep