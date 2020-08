Challenger Todi 2020: programma e orari martedì 18 agosto con Musetti (Di lunedì 17 agosto 2020) Il programma e gli orari della giornata di martedì 18 agosto per quanto riguarda il Challenger di Todi. Dopo i primi incontri dedicati agli esordi nel main draw, è tempo di grandi nomi quali Roberto Carballes Baena e Marco Cecchinato. Fari puntati ovviamente anche su Lorenzo Musetti che fa il suo debutto contro Francesco Forti. A chiudere il programma sul centrale c’è Giulio Zeppieri contro Renzo Olivo. Ecco l’ordine di gioco del 18 agosto: CAMPO CENTRALE dalle ore 12:00 – Marcora vs Zapata Miralles a seguire – Carballes Baena vs Rodionov a seguire – Collarini vs Cecchinato non prima delle ore 18:00 – Forti vs Musetti non prima delle ore 20:30 – Zeppieri vs Olivo GRAND ... Leggi su sportface

