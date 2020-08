Ceccarini su Reguilon: "Prestito secco ultima delle opzioni, giusto provare a prenderlo" (Di lunedì 17 agosto 2020) Niccolò Ceccarini, giornalista ed esperto di mercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, soffermandosi ovviamente sulla situazione in casa azzurra: "Reguilon? Il Napoli non può accettare il p ... Leggi su tuttonapoli

calciomercato_m : MERCATO - Ceccarini: 'Difficilmente Milenkovic andrà al Napoli, gli azzurri dovranno strappare Reguilòn al Real con… - juve_magazine : MERCATO - Ceccarini: 'Difficilmente Milenkovic andrà al Napoli, gli azzurri dovranno strappare Reguilòn al Real con… - susydigennaro : RT @napolimagazine: MERCATO - Ceccarini: 'Difficilmente Milenkovic andrà al Napoli, gli azzurri dovranno strappare Reguilòn al Real con la… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: MERCATO - Ceccarini: 'Difficilmente Milenkovic andrà al Napoli, gli azzurri dovranno strappare Reguilòn al Real con la… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: MERCATO - Ceccarini: 'Difficilmente Milenkovic andrà al Napoli, gli azzurri dovranno strappare Reguilòn al Real con la… -

Ultime Notizie dalla rete : Ceccarini Reguilon

Niccolò Ceccarini, giornalista ed esperto di mercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, soffermandosi ovviamente sulla situazione in casa azzurra: "Reguilon? I ...Scrive il giornalista Niccolò Ceccarini nel suo editoriale per Tuttomercatoweb.com: "Anche il Napoli è in movimento ma deve prima passare dalle cessioni. Per la difesa Gabriel è stato bloccato ma fino ...